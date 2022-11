Uitslag Stelling: ’Arbeidsethos bijstellen’

Door de krappe arbeidsmarkt kunnen jonge werkzoekenden heel wat eisen stellen, te veel, zo vinden de meeste respondenten. „De verwachtingen van jongeren op de arbeidsmarkt is veel te hoog, ze willen direct een topsalaris, een auto van de zaak en zoveel mogelijk secundaire arbeidsvoorwaarden”, weet een respondent. Werk mag dan wel ‘leuk’ zijn, maar dit moet niet de hoofdzaak zijn, wordt veelal gesteld. „Een lekkere ontspannen sfeer op het werk is mooi meegenomen, maar uiteindelijk werk je om geld te verdienen en je baas geld te laten verdienen die jou weer kan betalen. Nu smeken werkgevers om werkkrachten en die kunnen eisen wat ze willen!”

Een meerderheid van de respondenten ervaart dit fenomeen op de werkvloer. Een stemmer vertelt: „Mijn werkgever moet constant rekening houden met het ’plezier’ van mijn jongere collega’s.” Andere deelnemers hebben begrip voor de veranderende arbeidsethos: „Ik vind de huidige mentaliteit prima. Als je hard werkt kom je ergens als je dat niet doet, kom je wat minder ver. Daar kies je voor. Plezier is een belangrijk element in je werk en als je leidinggevende daar niet voor kan zorgen dan kan wellicht een andere werkgever dat wel.” Daarbij ontbreekt de financiële prikkel om extra hard te werken, zeggen velen. „Een klein beetje extra verdienen kan al heel snel tot minder netto inkomen leiden, dus logisch dat mensen het vooral ’leuk’ willen hebben.”

Van alle deelnemers vindt 43 procent vrije tijd belangrijker dan werk. Een evengrote groep ziet dit anders: „Werk kan je leven inhoud geven en ervoor zorgen dat je in jouw levensonderhoud kan voorzien. In het gunstigste geval blijft er tijd en geld over om je hobby’s te bekostigen.” Ook deze stemmer ergert zich aan de veranderende arbeidsmoraal: „Werk komt na vrije tijd tegenwoordig. Door deze mentaliteit is werken een verplicht nummertje en hebben velen geen enkele connectie met hun werk.”

Om gemotiveerde werknemers te vormen moet er meer geïnvesteerd worden in loopbaanbegeleiding bij jongeren zodat ze een richting kiezen die bij ze past, vinden veel stemmers. Daarnaast moet het werksysteem meebewegen met de moderne maatschappij, vinden veel stemmers. Iemand oppert:„Mijn werkgever doet aan ‘open hiring’. Iedereen is welkom en als je wilt werken dan is er vast wel iets waarmee jij jezelf nuttig kunt maken. Mensen maken dan soms van hun passie hun werk of ze vertrekken omdat het werk toch niet hun ding is. Degenen die blijven zijn gemotiveerd.” Een andere stemmer pleit voor meer flexibiliteit in werktijden: „Geen strakke regels, dat komt de productiviteit en motivatie niet ten goede.” De traditionele werkweek met dagen van 9 tot 5 op kantoor is volgens 39 procent van de stemmers niet meer van deze tijd. Andere stemmers denken juist dat deze flexibiliteit gecombineerd met het vele thuiswerken voor minder betrokkenheid bij het werk zorgt. „Mijn jongere collega’s werken 1 dag per week op kantoor. Als ik bel nemen ze vaak niet op. Het werk is er niet efficiënter op geworden en het teamgevoel is er niet.”