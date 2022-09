Brief 3 ’Topcriminelen verspelen alle rechten’

Binnenland

Justitie blundert: gevangene voor de tweede keer vergeten op te halen

Voor de tweede maal is justitie vergeten een Amerikaanse verdachte in een moordzaak op te halen voor een voorlopige zitting in de rechtbank van Roermond. Het schaamrood stond het Openbaar Ministerie maandag op de kaken toen de Amerikaanse ex-hulpsheriff William Lyle J. opnieuw niet aanwezig was, maa...