’Topcriminelen verspelen alle rechten’

De schade en het verdriet wat topcriminelen hebben aangericht is onnoemelijk en daarmee hebben ze al hun rechten verspeeld. Het is onbegrijpelijk dat zij nog toegang hebben tot internet, telefoons of contact mogen hebben met andere zware criminelen om hun plannetjes alsnog vanuit de gevangenis te kunnen uitvoeren.

Vaak word aangevoerd dat zij in de toekomst misschien weer moeten integreren in de maatschappij en daarom recht hebben op contact met de buitenwereld, maar vergis je niet, en vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Zij zullen niet veranderen en gaan na de straf gewoon weer verder.

Fenna Koops, Groningen