Brief 3 ’Erfpachtconstructie halt toeroepen’

Zij gaan nu aanbieden die grond van de huizenbezitters te kopen zodat ze meer geld overhouden voor het huis. Een sluw plan want ze moeten natuurlijk jaarlijks geld betalen, een soort erfpacht ,en dat kan desastreus aflopen. Net als met de huisjesmelkers in grote steden krijgt het grote geld de overhand en ben je aan de heidenen overgeleverd. Laat de overheid deze onzinnige handelswijze onmiddellijk een halt toeroepen anders komen veel huizenbezitters in grote problemen. Er staan al genoeg huizen ’onder water’, met dit plan kan de grond onder je voeten wegzakken. Niet doen dus anders krijg je spijt en grote problemen.

Mevr. Brugman, Lelystad

