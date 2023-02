Premium Het beste van De Telegraaf

Het was bovenal een eer om hoofdredacteur van uw krant te zijn

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Afgelopen dinsdag was het moment daar. Na acht jaar hoofdredacteurschap kondigde ik mijn terugtreden per 1 juni aan. Het is een besluit dat lang in mijn hoofd heeft gerijpt en na de zomervakantie concreet werd. Je moet veel energie hebben om de Telegraaf-kar te trekken en ik voelde na het opladen van de batterij aan een Spaans strand dat die er toch minder was.