’Laat je handen wapperen’

Geen huilverhaal over ongelijkheid in Nederland zoals het CPB in een onderzoek stelt. Met minder dan niets begonnen heeft deze hardwerkende boom van een man zijn leven opgebouwd door letterlijk alles aan te pakken wat hem voor de voeten kwam. Kom je afspraken na en werk hard, is zijn uitspraak en dat zouden meer, vooral jonge mensen moet doen. Zolang een bijstandsuitkering plus een berg toeslagen hetzelfde of zelfs meer oplevert dan werken komen steeds minder mensen van de bank af. Met andere woorden, je hebt je leven in eigen hand maar dan moet je die handen wel laten wapperen. Een man naar m’n hart, die Cor Bronk!

Gerard Scheffers, Heerlen