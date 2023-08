’Kweekvlees is de toekomst’

De consument moet het nog gaan accepteren. Dat lijkt me niet moeilijk als men zich realiseert dat alleen al in Nederland jaarlijks 500 miljoen dieren hun korte leven slijten in de vee-industrie, waar het dier geen dier mag zijn. Ook moet kweekvlees qua prijs met vlees kunnen concurreren. Mits het eerlijke bedrag voor vlees betaald wordt en niet de zwaar gesubsidieerde prijs -waar ook nog volop mee gestunt wordt- is het verschil met kweekvlees minimaal. En tot slot het item duurzaamheid.

Kweekvlees zal snel de concurrentieslag met de vleesproductie aan kunnen. In de agrarische sector wordt veel water gebruikt, soja geïmporteerd en over stikstofuitstoot maar te zwijgen.

Corrie van Schaik, Enkhuizen