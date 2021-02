Regime van ’eigen volk eerst’ bij vaccinaties

Een pandemie is niet te voorzien. Lang geleden, toen de beschaving niet vergevorderd was, moesten mensen zich tijdens een pandemie in hun huizen opsluiten. Wie zich in de publieke ruimte begaf, riskeerde zijn leven. De collectieve isolatie werd met geweld afgedwongen. De landsgrenzen waren voor iedereen dicht. Gelukkig kost nu het overtreden van de avondklok slechts 95 euro. Toch kleven aan onze vergevorderde beschaving ook nadelen. We zijn coronamoe en we neigen de regels van de sociale afstand niet in acht te nemen. Als we de sociale afstand in acht nemen, dan kunnen alle winkels en horeca weer open.