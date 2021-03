’Arbeider Qatar wegwerpartikel’

In de jaren ’80 van de vorige eeuw woonden we in SA. De westerse expats leefden een luxe leventje en werden met respect behandeld. Maar voor de oosterse gastarbeiders was het leven zeker niet gemakkelijk. Weinig salaris, slechte behuizing, geen vrije tijd, geen rechten, alleen maar plichten. Binnen een compound was hun leven nog redelijk. Ze konden als schoonmaker aan de slag en de expats betaalden een hoger uurloon. Nu de hele wereld weet wat er gebeurt in Qatar snap ik niet dat het WK voetbal daar nog wordt gehouden. Men denkt daar echt dat alles voor geld te koop is en arbeiders zijn een soort ’wegwerpartikel’. Ik hoop dat men nog eens goed nadenkt over deelname aan zo'n beladen WK.

Marijke van Beers, Riethoven