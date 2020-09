’Help de weeskinderen’

Er wordt met miljarden gesmeten tijdens deze coronaperiode. Maar hulp voor slechts 500 weeskinderen van 1 t/m 7 jaar, die nu al ruim een jaar vast zitten in Griekenland en omgeving, wordt nog steeds genegeerd door het kabinet. Ondertussen wordt in Nederland politieke strijd geleverd over o.a. stikstof, corona, veiligheid en vaccinatie! Ondertussen schaam ik mij Nederlander te zijn!

Dirk Passchier, Scheveningen