’Om het vertrouwen in de regering te herstellen moet je andere gezichten introduceren’

„Indien dit Kabinet weer uit premier Rutte en grotendeels weer dezelfde poppetjes gaat bestaan als de achtereenvolgende Rutte-Kabinetten, dan is vertrouwen NIET meer te herstellen”, zo zegt glazenbolziener. Ook PieterZeeuw denkt er zo over: „Het is onmogelijk vertrouwen te herstellen met mensen en partijen die de directe oorzaak van het wantrouwen zijn.”

De toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen en het coronabeleid zijn volgens veel deelnemers de onomkeerbare fouten die leiden tot wantrouwen in de nieuwe regering: „Kun je het vertrouwen wel herstellen van ouders van kinderen die zijn gedupeerd bij de toeslagenaffaire?” Volgens Thunderstrike is daarom het vertrouwen in deze coalitie alleen maar verder gedaald. Het zou volgens Henk Righolt onvergeeflijk zijn dat precies dezelfde ploeg weer in het kabinet plaatsneemt na het ’debacle’ van de toeslagenaffaire.

Het kabinet heeft volgens No-Zem gezorgd voor een tweedeling in de samenleving dankzij het coronabeleid. De deelnemer denkt daarom dat er bij de burger geen groot vertrouwen zou kunnen bestaan voor een nieuwe regering.

Berexstone noemt dat het kabinet niet op deze manier verder mag gaan: „Dat druist tegen alle democratische regels in, temeer omdat ze in deze samenstelling zijn weggestuurd (demissionair). Als we naar de recente peilingen kijken is de wens van het volk voor nieuwe verkiezingen volkomen genegeerd.”

’Echte’ problemen aanpakken

Het nieuwe regeerakkoord was bij veel deelnemers van de Kwestie een bepalende factor in het bepalen van het vertrouwen in het kabinet: „Het vertrouwen is niet te herstellen zolang de echte problemen niet worden aangepakt”, zegt mill62.

Het ontbreken van de prioriteit in de zorg speelt daarbij een grote rol: „Als de zorg niet wordt genoemd in het verdere beleid, hoe moet je dan vertrouwen hebben in deze overheid? Wel straks een Lockdown afkondigen, maar geen enkele investering doen in de zorg die mega is afgeschaald”, schrijft gertraafjevanderwiel.

Ook valt een deelnemer de grote uitgaven van het nieuwe kabinet op: „Er wordt een hoop geld uitgegeven maar of er genoeg mensen zijn om deze plannen uit te voeren, is zeer de vraag”, noemt Rene78.

Nieuwe gezichten en nieuwe verkiezingen

Toch zijn er deelnemers die wel denken dat het vertrouwen te herstellen is. Daarvoor worden drie verschillende oplossingen genoemd. Ten eerste zou een vernieuwing van de regeringsleiders zorgen voor meer vertrouwen: „Om het vertrouwen in de regering te herstellen moet je andere gezichten introduceren”, schrijft ótsoS-Sostó.

Volgens L. Verduijn is het vertrouwen ten tweede te herstellen door meer inspraak van de burger: „De politiek kan alleen nog het vertrouwen winnen als men het bindend referendum invoert zonder uitsluitingen. Zodat de wens van de bevolking boven de wens van de ”’volksvertegenwoordigers” gaat.”

Als laatste denkt Claudiakuijpers dat het vertrouwen in alleen te herstellen is bij nieuwe verkiezingen: „Vertrouwen en Rutte IV in een zin, wie had dat gedacht. Nee het vertrouwen is niet te herstellen, nieuwe verkiezingen zijn absoluut noodzakelijk.”