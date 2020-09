Ⓒ Matty van Wijnbergen

Naast de gebruikelijke uiteenzetting van het kabinetsbeleid en de persoonlijke noot van de koning viel in de troonrede op dat het kabinet zich direct tot het volk richtte. Complimenten van de vorst voor onder meer de medewerkers in de zorg en de boa’s. Ook benadrukte hij hoe heftig het voorbije half jaar voor iedereen is geweest en hoe belangrijk het is dat daarbij wordt stilgestaan.