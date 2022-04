. Ik zat al te denken of ik het zelf weer zou neerleggen opdat een ander het zou zien en het zou oprapen. Toen kreeg ik het opeens toch open en en ik bedacht me dat dit een oplader kon zijn. Vast voor die oortjes om op te laden, die jongeren gebruiken. Toch maar even meenemen. Bijna thuis fietst een meisje mij voorbij van een jaar of 15. Ik roep: ’Hé, stop eens even’. Ik laat haar het doosje zien. Ze zegt: ’Nee maar, dat is mijn doosje, dat ben ik verloren’. Wat een toeval.

H. Bonnema-Alkema, Makkum