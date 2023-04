Premium Het beste van De Telegraaf

Taalinclusief onderwijs OPINIE Myron von Gerhardt ’Dit is de doodsteek voor integratie in de klas’

Door Myron von Gerhardt

Myron von Gerhardt

Hollanda’nın başkenti neresidir? Het zou zomaar kunnen dat we dit vaker gaan horen in de klas. Naast alle onduidelijkheid hoe meertalig onderwijs praktisch zou werken, is het ook principieel een onzalig plan.