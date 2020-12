’Baudet moet luisteren naar medestanders’

Na de overwinning bij de statenverkiezingen is er kennelijk in zijn hoofd iets mis gegaan. Hij begon wartaal uit te slaan waardoor hij het doel uit oog verloor waarom hij in de politiek is gestapt.

Hij vervreemdde zich van de mensen die hem hielpen deze droom te verwezenlijken. Niet meer naar hen luisteren betekende het einde van de samenwerking met kanjers als Theo Hiddema en Annabel Nanninga. Hij moet door het stof gaan voor het aanzicht van deze kanjers. Alleen dan kan hij met Forum voor Democratie zijn idealen verwezenlijken en als hij leert luisteren naar mensen die het goed met hem menen.

Peter H.de Dreu (1939)

Driewegen