Uitslag stelling: ’Zorgstelsel op de schop’

De stijging bij DWS valt een derde hoger uit dan de op Prinsjesdag voorspelde 5 euro. Dit is onacceptabel, stelt maar liefst 84 procent van de respondenten. Dat de premie zo stijgt komt deels door oplopende zorgkosten zoals de loonstijging van het zorgpersoneel en toenemend gebruik van dure medicijnen. Slechts een vijfde van de deelnemers is bereid hiervoor meer premie te betalen. Eén van hen: „In deze zeer zorgelijke pandemie is de bodem snel bereikt. Iedere verzekerde kan, door middel van deze verhoging, mede bijdragen aan de gigantische kosten. We moeten daar niet over zeuren.” De meeste stemmers zijn echter sceptisch over de oplopende zorgkosten: „Onzin dat de verhoging opgaat aan loonkosten, mensen krijgen er amper wat bij in de zorg. Was dat wel het geval dan zou het geen probleem zijn de verhoging te betalen”, reageert iemand. Daarbij worden er vaak onnodig hoge kosten gemaakt, denken anderen: „Steeds vaker worden patiënten met simpele klachten de ’specialistencarrousel’ in gestuurd”.

Bovendien hebben premiebetalers al genoeg moeten ophoesten voor niet geleverde zorg, is de overheersende mening. De niet-coronagerelateerde zorg lag tijdens de eerste besmettingsgolf immers vrijwel stil. „Afgelopen halfjaar kon je niet bij huisarts of tandarts terecht. We betaalden dus premie voor niets.” Zorgverzekeraars hadden het geld voor deze niet geleverde zorg moeten terugbetalen, stelt meer dan de helft van de stemmers. „Vreemd dat de premie stijgt mede door corona terwijl veel andere behandelingen niet werden uitgevoerd. Dat moet gecompenseerd worden”, zegt iemand hierover.

Ook moet er eerst maar eens efficiënter gewerkt worden in zorginstellingen, dat zou een hoop kosten besparen, denkt het gros. „Organiseer de zorg beter, zonder een te grote middenlaag. Ik heb in de accountancy gezien hoe absurd hoog de beloningen van specialisten zijn”, vertelt een stemmer. „Doe wat aan de verspilling van de materialen en medicijnen. En laat ze de overbodige managerslaag elimineren”, oppert een ander. „Het geld moet worden besteed aan de zorg aan bed en niet aan managers of administratieve processen bij verzekeraars en de zorginstellingen. Zaken die niet direct betrekking hebben op de zorg zelf zijn een verdienmodel geworden.”

Het huidige zorgstelsel moet op de schop, aldus het gros. „Een zeer slecht systeem,” zegt een deelnemer. „De zorg overlaten aan verzekeraars is vragen om moeilijkheden. De zorg is niet duur, maar wordt duur gemaakt.” Dat er een einde moet komen aan de marktwerking in deze sector is een veelvoorkomende mening. „Stijging van kosten en het parallel verhogen van premies is inherent aan het marktmechanisme. Daarom had de zorg nooit de markt op mogen gaan. Het wordt onbetaalbaar en is georganiseerd op basis van een commercieel verdienmodel. Kwaliteit van de zorg zelf is van secundair belang.” Menig deelnemer pleit dan ook voor de terugkeer van het oude systeem: „Terug naar het ziekenfonds. Betere werksituatie in ziekenhuizen, minder regels en directe lijnen.”