’Loonbelasting moet omlaag’

Geld

Ziekenhuismedewerkers krijgen er salaris bij

Een meerderheid van de FNV-leden heeft ingestemd met de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel, zo meldt de vakbond. Ruim 70% van de leden die werkzaam zijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum is akkoord gegaan met de afspraken. Daarmee is de cao definitief rond.