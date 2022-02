Premium Het beste van De Telegraaf

Ik stam uit een aloud geslacht van lokalen

Door eddy terstall Kopieer naar clipboard

De kloof. Dit georganiseerde gepriviligeerde landje heeft een kloof. Niet in een kloof waarin we met zijn alleen in zullen donderen. Geen gruwelijk diep ravijn, maar een kloof is er. En die is groot genoeg om ons meer dan enigszins zorgen over te maken.