Verdragen bijl aan wortel democratie

Door ronald plasterk Kopieer naar clipboard

De essentie van democratie is dat via een systeem van volksvertegenwoordiging de burgers van het land de wetten vaststellen. Het kan gebeuren dat een wet anders uitpakt dan de burgers en hun gekozen vertegenwoordigers hadden voorzien, maar het mooie aan democratie is dat de volksvertegenwoordiging een wet die ongewenste effecten heeft altijd kan veranderen. Mocht een zittend parlement dat niet willen doen, dan kan het volk bij de eerstvolgende verkiezingen stemmen op partijen die de volkswil wél uitvoeren. De verkiezingsprogramma’s van politieke partijen zijn in wezen niets anders dan lijsten van voorstellen om de nu geldende wetten te veranderen.