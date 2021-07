Camjo weggezet als ongevoelige ramptoerist

Wim Hoogland Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Hoon viel onze camjo Mark Kampers, een verslaggever die zelf ook de camera hanteert, ten deel toen hij het had gewaagd in het door een zondvloed getroffen Valkenburg een oudere dame te interviewen die zojuist door een soldaat uit een militaire truck werd geholpen. Ze was geëvacueerd uit het getroffen gebied. Of ze ook met vakantie was in het overspoelde Limburg, vroeg hij de vrouw in kwestie. Nou dat heeft hij geweten.