We werden lastiggevallen door een bejaarde vrouw in Urk

Wie de voorbije dagen mijn Twitter-account in de gaten hield, kan het onmogelijk hebben gemist. Boze kerkgangers en sympathisanten tikten honderden reacties omdat we op eerste kerstdag een kijkje waagden te nemen in Staphorst en Urk. Zelfs CU-voorman Gert-Jan Segers deed een duit in het (kerk)zakje. Hij vond het ’iets treurigs hebben’ dat een verslaggever daar stond.