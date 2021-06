’Twijfel over oprechtheid Van Lienden’

Met zijn levering van mondkapjes aan de overheid heeft Sywert van Lienden ca. 9 miljoen euro verdiend. Dit terwijl hij in de media steeds heeft volgehouden dat hij deze mondmaskers belangeloos had geleverd. Hij krijgt nu een ’mediastorm’ over zich heen omdat hij miljoenen opstrijkt, terwijl zijn zogenaamde maatschappelijke betrokkenheid in twijfel wordt getrokken.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela