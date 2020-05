’Hondenfokkers overtreden wet’

Fokkers lappen dit verbod gewoon aan hun laars, want handhaving op dit verbod is er niet. Voorzitter van de Shih Tzu club Pieter Buurema, vind dit verbod onzin, en is bang dat dit soort honden verdwijnen. Hij vind dit soort honden gezond genoeg zijn, anders zouden ze niet meer bestaan. Maar als een hond 24 uur per dag naar lucht zit te happen als een vis op het droge, kunnen we niet van een gezonde situatie spreken. Gelukkig is het bij de wet verboden dit soort honden te fokken, erg jammer dat dit soort fokkers zich niet aan de wet houden.

Rob Koelewijn, Lisse