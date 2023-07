Berispte rechter hoort na MH17-complottheorieën niet meer werkzaam te zijn bij rechterlijke macht

Een vooraanstaand rechter heeft geprobeerd collega-rechters te beïnvloeden in het MH17-proces door een complottheorie over het neerhalen van het vliegtuig te verspreiden. De Hoge Raad oordeelt dat deze rechter – werkzaam als raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag – ’het vertrouwen in het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht’ heeft ondermijnd.