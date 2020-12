Als gastvrouw in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn is mijn plek bij de receptie. Donderdagmiddag kwam een jonge vrouw langs met vier bossen kleine roosjes.

Ze zei: „Ik kom deze bloemen brengen voor alle mensen die het moeilijk hebben of mensen die het verdienen. Ik heb maar vier bossen, want ik heb maar een klein inkomen.” Nou hier werden we allemaal ontroerd van. Al had ze maar één bos gegeven, wat een geweldige vrouw! Als meer mensen zo zouden reageren zou de wereld er veel beter uitzien, ondanks de corona. Ik heb de bloemen naar de ic mogen brengen. Daar waren ze ontroerd en blij met dit gebaar.

Hanny Tensen, Ursem