’Rekening bij jongeren gelegd’

Vijfhonderd miljard ero naar de Green Deal van Frans Timmermans en co. Tweehonderd miljard euro in het Europese steunfonds voor de zuidelijke landen vanwege het coronavirus. Op landelijk nivo wordt momenteel gestrooid met miljarden euro’s om terecht de middenstand van de ene lockdown naar de volgende te loodsen. Jong Nederland kan hier de komende 30 jaar voor krom liggen. Door de aanzwellende immigratie zijn er straks geen woningen meer beschikbaar voor jongeren, het flexwerken is jullie door de strot geduwd met dank aan de PvdA. Kortom zo ziet jullie toekomst eruit, geen vaste baan, blijven inwonen bij de ouders en jezelf kapot werken om een vermogen aan belasting te moeten betalen.

Jos Huisman