Premium Het beste van De Telegraaf

Er zijn prachtige alternatieven zoals lasershows en lichtgevende drones Hoe lang knallen we nieuwjaar nog in?

Door annemarie van gaal Kopieer naar clipboard

Nog een paar dagen en dan barst het vuurwerk weer los. Persoonlijk heb ik er nooit de lol van ingezien om vuurwerk te kopen en af te steken, maar tal van Nederlanders kennelijk wel. Honderdduizenden gezinnen laten er zelfs hun onbetaalde rekeningen nog wat langer voor liggen. Je kunt het deze gezinnen eigenlijk niet eens kwalijk nemen, want vuurwerk afsteken is soms het enige verzetje dat hen even de financiële ellende laat vergeten.