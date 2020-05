’Wacht niet op het verlossende vaccin’

De economie loopt ongeziene schade op en de maatschappelijke gevolgen zijn haast niet te overzien: een toename van huiselijk geweld, psychische klachten, armoede, werkeloosheid, verwijdering en het trieste aantal doden in verzorgingstehuizen.

Men zou de schade kunnen beperken door reizigers uit bekende risicogebieden twee weken in quarantaine te houden, voordat ze het land binnenkomen. Dat is ook vaker het beleid geweest: isolatie en contactonderzoek zodat het virus niet verder komt. Nederland hoeft daarvoor niet op slot.

Het nieuwe vaccin, waar alle hoop op gevestigd lijkt, zal niet beschermen tegen het volgende virus uit China, Afrika, of Zuid-Amerika. Daarnaast muteren virussen voortdurend. Voor HIV, dat AIDS veroorzaakt, is na ruim 35 jaar nog steeds geen vaccin voorhanden (wie weet hadden we Freddy Mercury dan nog gehad).

Het ideaal van open grenzen, omdat het sluiten daarvan de handel zou schaden, is nu hopelijk achterhaald. Mensen die van en naar risicogebieden reizen kunnen best afwegen of ze daar een quarantaineperiode voor over hebben.

Betreft het een zakenreis dan zijn er genoeg digitale alternatieven, gaat het om een vakantie, kies dan een andere bestemming. Wat internationaal vervoer betreft: bonen uit Nederland smaken misschien nog lekkerder dan die uit Canada of Kenia, en het scheelt heel wat uitstoot.

Ons kabinet blijkt in staat om verrassend snel regels door te voeren die voorheen ondenkbaar waren. Het moet dus niet ingewikkeld zijn om twee weken quarantaine te verplichten aan reizigers uit risicogebieden. Zo’n maatregel schaadt niemand, in tegenstelling tot het huidige kabinetsbeleid. Bescherm daarnaast alsjeblieft de kwetsbaren, dan kunnen wij gewoon de draad weer oppakken.

Mark Keus, Ede