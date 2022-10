’Burgers betalen voortdurend de rekening’

Shell, NAM en Exxon Mobile wilden geld verdienen voor de aandeelhouders. Onze overheid om de verzorgingsstaat te financieren. Dat was voor niemand een probleem. Er was gas genoeg. Het werd pas een probleem toen er burgers moesten worden gecompenseerd. De ’graaiers’ waren niet bereid ook maar iets van hun makkelijk verdiende megawinsten af te staan om die schade te betalen. Die foute mentaliteit moet ter discussie staan.

Maar die foute mentaliteit zit inmiddels in de haarvaten van onze samenleving. We zagen het tijdens corona bij de supermarkten en farmaceuten, we zien het nu bij de energiebedrijven. Iedereen legt zijn rekening voor welke kosten en investeringen dan ook op het bordje van de burger. Van de vette winsten zien werknemers en consumenten niets terug. We dachten dat alleen door een ernstige crisis of oorlog een dergelijke systeemfout gerepareerd zou kunnen worden. Een illusie. De fout is alleen zichtbaar geworden en heeft zich zelfs vergroot. Het is ieder voor zich.

B. van Dam