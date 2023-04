’Letters moeten groter’

Op potjes en zakjes zijn de gebruiksaanwijzingen of bereidingsinstructies ook letterlijk te klein om te lezen. Ook kranten maken zich soms hieraan schuldig. Het wordt tijd dat er wettelijk een minimale lettergrootte wordt bepaald. Leesbaarheid is bepalend voor alle duidelijkheid in een bericht of boodschap. Een loep aanschaffen is dan niet meer nodig.

Bert de Jong, Leersum