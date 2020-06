Corona- en racismevirus het nieuwe normaal? Nee

Ons is in dit bizarre jaar 2020 verteld dat we ziek zijn of ziek kunnen worden. De ene bedreiging is gericht op ons lichaam. Het is onzichtbaar en maakt van eenieder met wie we niet tussen vier muren eten en drinken en slapen en ontwaken een levensbedreigende vijand. De andere bedreiging is ook onzichtbaar, maar richt zich op onze geest, de bedreiging van racisme, die zich in het brein van blanke mensen heeft genesteld, zo wordt ons verteld.