Brief 1 ’Doorpakken tijdens paasweekend’

Het gaat voorzichtig de goede kant uit met de bestrijding van het corona-virus dus pak dan ook dit paasweekend goed door. Zovéél wat we de afgelopen tijd hebben bereikt kan in dat éne weekend weer teniet worden gedaan, dus kabinet nog even doorzetten zodat we nog een mooie zomer tegemoet kunnen zien.

Cees J. Roos, Sneek

