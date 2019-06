’Respect voor deelnemers Alpe d’Huzes’

Iedereen krijgt vroeg of laat in zijn familie, kennissenkring of zelf met de ziekte kanker te maken, schrijft Jan Muijs. Bewonderenswaardig en hartverwarmend hoe er ieder jaar duizenden mensen meedoen aan de Alpe d'Huzes om geld te genereren voor het broodnodige onderzoek naar en de genezing van allerlei soorten kanker.