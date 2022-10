Uitkomst Stelling: ’Groningen telt niet mee’

Daarbij hebben kleine Groninger gemeenten asielzoekerscentra, bijvoorbeeld het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Van de deelnemers zegt ruim een kwart zichzelf een Groninger te voelen. Eén van hen meent: ,,Voor Den Haag houdt Nederland zo ongeveer op boven Zwolle. We worden gewoon niet meegeteld.” Een geboren Hagenaar die nu een paar jaar in Groningen woont: ,,Ik kijk er nu heel anders tegenaan dan toen ik in de Randstad woonde. Ik verbaas mij erover hoe beschaafd de mensen blijven, als je ziet wat ze allemaal op hun bordje krijgen aan aardbevingen, aan asielzoekers en alle overlast die daarbij hoort.”

Toch zijn er ook Limburgers die vinden dat de noorderlingen niet zo moeten zeuren. ,,Ze zijn al goed bedeeld met maatregelen voor de werkgelegenheid. Limburg heeft veel meer te klagen over de geringe aandacht na de sluiting van de mijnen.” Daarnaast merkt iemand op dat Limburg ook nog steeds zit te wachten op vergoedingen voor de overstromingsschade.

Twee derde van de respondenten vindt zelfs dat Groningen door deze factoren te boek staat als de door Den Haag meest achtergestelde provincie. Zo vindt een meerderheid van de stemmers van dat Groningen slechter bedeeld is qua asielzoekerscentra dan de rest van Nederland. Een kleiner aantal respondenten vindt dat Groningen vergeleken met de rest van Nederland ook veel te veel zonne- en windparken heeft.

Om een punt te maken, speelt FC Groningen de bekerwedstrijden in een zwart ‘aardbevingsshirt’, in plaats van in het gangbare groen witte tenue. Een grote meerderheid van de stemmers vindt dit een mooi gebaar. Iemand vraagt zicht af: ,,Mag dat wel van de KNVB. Dit is toch politiek?” Een andere stemmer: ,,Het is erg dat dit moet, maar ik sta er zeker wel achter.”

Desondanks vindt een flinke meerderheid dat Nederland gas moet blijven oppompen in Groningen om de energierekening nog enigszins betaalbaar te houden. Een voorstander merkt op: ,,Als er gewoon normaal was betaald, had het oppompen van gas gewoon door kunnen gaan.” Een andere stemmer pleit voor ruimhartigheid en bovendien: ,,Als het de Randstad betrof, waren de bewoners echt allang gecompenseerd.”

Slechts een derde denkt dat uit de parlementaire enquête over de aardgaswinning ‘snoeiharde conclusies’ zullen komen. Een respondent verwacht er niet veel van: ,,Dit gaat niets opleveren. Er mogen geen koppen rollen, dus het zal wel meevallen met die snoeiharde conclusies.” De meesten vinden echter niet dat het kabinet kan blijven zitten naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van de enquêtecommissie. Een stemmer: ,,Natuurlijk kan het kabinet niet blijven zitten na deze blamage. Maar dit kabinet blijft gewoon zitten.”

Daarnaast vindt bijna iedereen dat Groningers hun rechten moeten opeisen in Den Haag. ,,Vanuit de Randstad steun ik de Groningers. Het is een schande hoe bewoners aan het lijntje zijn gehouden over het vergoeden van de aardbevingsschade.