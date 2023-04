Premium Het beste van De Telegraaf

Muizengaatje van uitstel onfatsoenlijk: provincies moeten weten waar ze aan toe zijn

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

De regering is feitelijk demissionair. Door een schimmig woordenspel, duidelijk vooraf precies afgestemd, wordt het kabinet nog een tijdje in het zadel gehouden, maar zelfs de schijn van eenheid van regeringsbeleid is weg. Dat is onacceptabel omdat in een andere bestuurslaag van ons land de nieuw gekozen politici nu bestuurscolleges vormen, en die moeten voor hun coalitieakkoorden weten waar ze aan toe zijn.