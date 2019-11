’Veiligelander verpest het voor echte vluchteling’

Vluchtelingen uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië zijn gelukszoekers, hebben hier niets te zoeken, zijn meestal hun identiteitsbewijs kwijt en verdwijnen van de radar. Met deze gelukszoekers moeten wij korte metten maken, d.w.z. geen papieren, dan zijn zij ongewenste vreemdelingen en moeten terug naar het land van herkomst.

Gezien alle problemen die zij her en der veroorzaken, kunnen zij als ongewenste vreemdeling opgesloten worden in de overtollige gevangenissen met minimale voorzieningen en mogen alleen vrijgelaten worden via de voordeur als zij zelf voor de nodige papieren hebben gezorgd en linea recta op het vliegtuig worden gezet. Dit soort veiligeland criminelen verpesten het voor de echte bedreigde vluchtelingen.

Bert Steenhuisen, Heiloo