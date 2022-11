’Nieuw pensioen wordt volgende crisis’

We hebben het beste pensioenstelsel van de wereld. Inmiddels is meer dan 10 jaar gesleuteld aan een nieuw stelsel. Dit door diverse partijen; politiek, vakbonden, werkgevers en anderen.

Het huidige stelsel had ook aangepast kunnen worden met het doorvoeren van een aantal verbeterpunten. Gevolg is het sluiten van allerlei compromissen. Met als uitgangspunt dat er sneller positief geïndexeerd kan worden en geënt op de toekomst.

Ik hoor onze politici praten over het invaren van 1.500 miljard euro van het oude naar het nieuwe systeem. Kijkend naar diverse automatiseringssystemen van onze overheid moeten we ons hart vasthouden of dit allemaal goed gaat. Tevens gaat dit weer ettelijke miljarden kosten wat ten koste gaat van de inleg van gepensioneerden.

Dan hoor ik onze minister zeggen dat bij de overzetting de gepensioneerden maximaal 5 procent gekort kunnen worden. Terwijl we dachten positief geïndexeerd te worden. Los van het feit dat die 5 procent straks weer niet heilig blijkt te zijn.

Kortom onze politiek draaft weer door. Niet luisterend naar de vele experts, economen en burgers. De volgende crisis in wording!

N. Nab, Ede