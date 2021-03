Brief 1: ’Klimaatplannen voorlopig in de ijskast’

Premium Columns

Burgers die echt iets mogen inbrengen voor klimaatbeleid, dát helpt het draagvlak

Het zal u waarschijnlijk zijn ontgaan, maar maandag was het klimaatdag. Een officiële dag, want in navolging van het klimaatakkoord wil het Binnenhof elk jaar, op de derde dinsdag van oktober – als knipoog naar Prinsjesdag – een klimaatdag houden. Om te bespreken wat al is bereikt en wat ons nog aan...