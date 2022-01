’Waarom niet alles open?’

Vandaag was ik bij mijn kapper die net als veel winkels nog steeds om 17.00 uur dicht moet, terwijl hij staat te trappelen om de geleden verliezen goed te maken en weer ouderwets tot 19.00 uur door te werken. Nu de omicronvariant veel minder ziekmakend is, wordt het de hoogste tijd om de boel open te gooien. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat bij deze vaccinatiegraad de pandemie overgaat in een endemie en beheersbaar wordt. Het overgereguleerde Nederland, met veel bange politici en burgers, moet de regels nu algeheel versoepelen.

Bas Overmars, Amsterdam