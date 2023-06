’Europa één grote gatenkaas’

Het recente Europees asielakkoord is een lege huls, een lege dop. De gespeelde tevredenheid op het gezicht van de onderhandelaars, minister Van der Burg voorop, roept weerzin op bij de burger. Alle getroffen maatregelen en gemaakte afspraken zoals die van Dublin werken nu niet en zullen ook in de toekomst niet werken. Het is een grote gatenkaas. De EU-deal zal daar geen verandering in brengen. De zuidelijke landen die al jaren door de noordelijke in de steek worden gelaten hebben niet het vermogen de griezelig grote instroom te verwerken en een eventuele deal met Tunesië, zo die er al komt, zal slechts marginale verlichting brengen.

Ben v.d. Hoff, Voorschoten