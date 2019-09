’Links nekt biodiversiteit’

De Partij voor de Dieren heeft zich, mét GroenLinks en PvdA, jarenlang verzet tegen regulatie van een groeiende populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Duizenden herten vraten het natuurgebied kaal. Kenmerkende duinstruwelen van liguster en kruipwilg gingen ten onder, zo ook de orchideeën, de varens en de struiklaag in het bos. Dat is geen geschikt habitat voor de dwergmuis en de waterspitsmuis, die hebben dekking nodig. Voorvechter waarvan? De biodiversiteit heeft te lijden onder linkse partijen, die niks snappen van natuurbeheer.

Kees Piël, Amsterdam