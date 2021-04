’Armoedebestrijding in Nederland moet prioriteit zijn’

In onze gemeente kregen twee bestuursleden van de voedselbank afgelopen week een lintje. Grote waardering voor hen die zich inzetten voor de medemens. Prachtige mensen. In het interview stond het volgende citaat: „Doelstelling van de voedselbank is dat niemand met een lege maag naar bed gaat”. Misselijk word ik van zo’n tekst, doet me denken aan de oorlog.

De oorlog ligt ver achter ons. De honger dus niet. Een wereldwijd probleem, maar laten we ons beperken tot ons land. Het is een regelrechte schande dat in het rijke Nederland, waar het geld tegen de plinten klotst en er miljarden naar het buitenland vloeien, waar met subsidies wordt gesmeten, er kleding- en voedselbanken bestaan en waar mensen (ook kinderen) met een lege maag naar bed gaan.

En ja, ik ken mensen die naar de voedselbank moeten om niet te verhongeren en het zijn mensen met schulden, schulden waarvan de deurwaarderskosten enz. al meer dan het dubbele zijn van de oorspronkelijke schulden. Er zijn dus mensen die er geld aan verdienen hun medemens met een lege maag naar bed te sturen. Hoe diep kan je zinken. Ik zou er niet van kunnen slapen.

En dan zijn er mensen die er schande van spreken dat zij door corona niet op vakantie kunnen, die klagen dat ze niet hebben mogen feesten enz. Deze mensen bekommeren zich niet om hun arme medemens en velen van hen hebben er misschien wel aan verdiend.

Een regering die zich druk maakt dat over een Kamerlid dat kritiek levert en een Tweede Kamer dat zich druk maakt over de regering die zich druk maakt over een Kamerlid. Ondertussen zijn er nog maar weinig toeslagouders gecompenseerd door onwil van de belastingdienst en vinden zij hun positie en ego belangrijker dan zij, die door armoe gedreven de vernederende gang naar een voedselbank moeten maken om te voorkomen dat hun kind met een lege maag naar bed gaat.

Een ongekende schande! Doe er wat aan! Dames en heren bestuurders, Tweede Kamer en ook kiesgerechtigden. Alles dient te wijken voor de noden van de arme medemens.

Paul Hogerheide,

Roden