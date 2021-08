Diversiteitsindustrie en hr-managers verkopen werknemers waardeloze trainingen

Entertainment

Festivalseizoen zo goed als voorbij voor homofobe rapper DaBaby

Excuses of niet, rapper DaBaby is opnieuw door meerdere festivals uit de line-up gehaald vanwege de homofobe uitspraken hij vorige week deed tijdens een show in Miami. De 29-jarige Amerikaan kan het optreden op het iHeartRadio Music Festival en het Austin City Limits Festival op zijn blote buik schr...