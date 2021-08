’Klacht over elitetroepen onterecht’

Maar dat (Afghaanse) Nederlanders - ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken - klagen dat de Nederlandse elitetroepen niet direct voor hen paraat staan en dat ze op hun beurt moeten wachten en in onzekerheid verkeren of het lukt hen het land uit te krijgen, is mijns inziens volkomen onterecht.

Blijkbaar gaan mensen er vanuit dat als je ondanks waarschuwingen toch naar een land gaat dat op ’negatief’ staat, kosten noch moeite worden gespaard om je in geval van nood terug te halen. Hierover zou na dit debacle een flinke discussie moeten ontstaan. Want Nederlandse militairen en ambassadepersoneel wagen in zekere zin nu hun leven om hen uit deze hachelijke situatie te redden en terug te brengen. Om nog maar niet te spreken op wiens kosten dat gebeurt.

Wat mij betreft moet de rekening gewoon aan deze reizigers gestuurd worden. Het klinkt hard, maar een negatief reisadvies is er niet voor niets. En de connotatie dat je niet per definitie wordt opgehaald als het mis gaat - en op zijn minst op eigen kosten - moet ook op de BuZa-site worden vermeld.

Brigitte Brinkel, Soest