’Misdaad mag nooit lonen’

In het hoofdredactioneel commentaar wordt gepleit voor meer samenwerking, betere beveiliging en opsporing om het aantal fietsendiefstallen terug te dringen. En wordt gesteld dat die gezamenlijke aanpak wel erg laat komt.

De politie doet nu al niets aan het oplossen van fietsendiefstallen en zelfs bij autodiefstal wordt door de politie doodleuk gezegd dat ’de opsporing een lage prioriteit heeft’ (eigen ervaring). Ook wel enigszins te begrijpen, wetend dat de politie structureel onderbezet is. Voeg bij de geringe pakkans de minimale of zelfs helemaal geen straf als een dief toch wordt gepakt, en het is helder dat het stelen van fietsen een vrij risicoloze klus is. De aanpak, naast de genoemde betere samenwerking tussen betrokken instanties, moet zijn: meer politie en strengere straffen.

Cees Dekker, Emmeloord