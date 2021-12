’Lockdown voorkomen met visie’

Laten we zo’n visie ontwikkelen. Allereerst zal het aantal ic-bedden moeten worden uitgebreid. Dat niet alleen, er zullen ook meer verpleegkundigen nodig zijn op de ic-afdelingen. Bovendien zien we graag, dat de scholen open blijven. Als we meer onderwijzend personeel opleiden en in dienst nemen, kunnen de klassen verkleind worden. In alle leslokalen brengen we luchtfilters aan om aerosolen uit de lucht te halen. Omdat in de winter de virussen beter gedijen, is het beter om de wintervakantie op scholen te verlengen en de zomervakantie te verkorten.

In het algemeen kunnen allerlei festiviteiten, zoals de carnavalviering, het beste in de zomer plaatsvinden. We pochen er op, dat we slimme oplossingen bedenken. Neem dan in iedere bedrijfstak gepaste maatregelen. Sporten is best mogelijk, zolang er grote afstand tussen de sporters is. In een boekwinkel vormen 5 klanten geen enkel gevaar. Voor een fietsenwinkel zijn 2 klanten tegelijk al winstgevend. Als er een goede toekomstvisie is, kunnen bedrijven gewoon doordraaien. Dat is toch, wat wij willen.

E.L. Dobber, Lelystad