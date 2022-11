’Partijtop luistert niet naar achterban’

Ze moeten zich bezighouden met de vraag hoe met onze democratische waarden moet worden omgegaan. En waar de V voor vrijheid nog voor staat nu steeds vaker het geluid van minderheden de meerderheid overschreeuwt? En waarom de VVD over links regeert terwijl de verkiezingsuitslag wees op regeren over rechts. Waarom de inhoud te afhankelijk wordt gemaakt van het koste wat het kost tegemoet komen aan andere politieke partijen met tegenovergestelde belangen. Hoever we gaan met het inleveren van nationale macht aan Brussel. En hoe het in godsnaam mogelijk is dat onze welvaartsstaat volledig ondergeschikt is gemaakt aan de klimaatdoelen zodat onze middenklasse door het ijs zakt. Daar moet het congres over gaan. En niet alleen het partijcongres van de VVD, hierover moet een nationaal debat komen.

B. van Dam