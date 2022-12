Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Verzekeraars en zorgverleners moeten zich inspannen om bijtijds afspraken te maken

Door De hoofdredactie

December is in het huidige zorgstelsel verworden tot dé overstapmaand. Afgelopen jaar sloten 1,2 miljoen Nederlanders een nieuwe zorgverzekering af. Door de duurdere boodschappen en de hard gestegen energiekosten hebben dit jaar meer mensen moeite om rond te komen. Die torenhoge inflatie zorgt ervoor dat gezocht wordt naar de goedkoopste verzekering. Het was de meestgestelde vraag tijdens het zorgspreekuur.