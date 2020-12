’Nederland niet opgewassen tegen ’Mexicaanse toestanden’’

Journalisten, advocaten en andere deelnemers aan het proces tegen de mocro-maffia zijn op dodenlijsten terecht gekomen en moeten -voorgoed- beschermd door het leven.

Ook de advocaten van Nabil B. en Peter R. de Vries hebben te horen gekregen dat ze op de dodenlijst staan.

Met de ontdekte martelkamers in Wouwse Plantage nog vers op het netvlies is het overduidelijk dat een landje als het onze in de 'kopgroep' is beland van zware criminaliteit. Liquidaties zijn aan de orde van de dag.

Mexicaanse toestanden lijken niet langer aan dat land voorbehouden. Ons rechtssysteem is niet meer in overeenstemming met dat soort van geweld. Men waant zich onoverwinnelijk.

Dat zoiets een andere aanpak vereist en dat regels moeten worden opgerekt moge duidelijk zijn. Anders raken we ons land kwijt.

Jan Muijs,

Tilburg