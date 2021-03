’Nieuwe leden Commissie Gaswinning nodig’

Ze waren zo slim in Den Haag om die commissie vlak voor de verkiezingen te benoemen. Nu blijkt dat van de negen commissieleden er vier niet in de Tweede Kamer komen. Hoe is het mogelijk dat daar niet over nagedacht is? Er moeten vier nieuwe leden worden gezocht en de commissie moet opnieuw worden benoemd. Waarom zaten er mensen in die commissie die zo laag op de verkiezingslijsten stonden?

Het geeft maar weer eens aan hoe ze in Den Haag over Groningen en de inwoners die allen zo geraakt zijn door de gaswinning denken. Het zou de partijen sieren om nu mensen naar voren te schuiven die verstand van zaken hebben en er met hart en ziel voor gaan om tenminste de Groningers het gevoel te geven dat ze serieus genomen worden.

Mia Laagland-Meerveld, Lelystad